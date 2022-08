Nach Bens Hochzeit: Ex Jennifer Garner erstmals gesichtet

Wie fühlt sich Jennifer Garner (50) wohl gerade? An diesem Wochenende findet die zweite, deutlich größere Hochzeit ihres Ex Ben Affleck (50) und seiner Liebsten Jennifer Lopez (53) statt: Nachdem am vergangenen Freitag die Feierlichkeiten mit einem Probe-Dinner begannen, gab sich das Paar erst vor wenigen Stunden zum zweiten Mal das Ja-Wort. Doch obwohl Ben die Mutter seiner Kinder einlud, wurde wenige Tage vor der Hochzeit bekannt, dass sie nicht daran teilnehmen wird – jetzt wurde Jennifer erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen!

Wie ein Augenzeuge gegenüber TMZ berichtete, war Jennifer in Shoppinglaune – während ihr Ex zur gleichen Zeit zum zweiten Mal mit seiner J.Lo den Bund der Ehe einging! Die Schauspielerin war mit zwei Männern – wahrscheinlich ihrem Vater und ihrem Partner John Miller – in einem Laden in West Virginia unterwegs, wobei sie freundlich und gut gelaunt gewirkt haben soll.

Obwohl die 50-Jährige derzeit nicht vor Ort ist, hegt sie keinen Groll gegen das frisch verheiratete Paar – im Gegenteil: "Jennifer wünscht ihnen nur das Beste und sie ist sich sicher, dass es ein wunderschönes Event werden wird", behauptete vor Kurzem ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Venedig

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Jahr 2013

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de