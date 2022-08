Nach Verlobung: Wann heiraten Sofia Richie und Elliot nun?

Wann läuten endlich die Hochzeitsglocken? Sofia Richie (23) und Elliot Grainge sind seit Mai 2021 ein Paar. Sie sind sich ihrer Liebe so sicher, dass die Social-Media-Bekanntheit den Heiratsantrag des Unternehmers nach einem Jahr Beziehung mit 'Ja' beantwortete. Mittlerweile sind die zwei schon seit rund vier Monaten verlobt – aber wann schreiten die beiden eigentlich zum Traualtar? Die Hochzeit von Sofia und Elliot soll wahrscheinlich erst im nächsten Jahr stattfinden.

Die Turteltauben stecken momentan wohl tief in ihrer Vorbereitung. So plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus, dass sie gerade mit der Organisation angefangen haben und sich nach geeigneten Locations umsehen. Die Feier soll erst im nächsten Jahr stattfinden und bis dahin perfekt vorbereitet sein. "Es komme den beiden auf die Details an", verriet die Quelle und merkte an, dass Elliot und seine Verlobte viel Arbeit in ihre Traumhochzeit stecken müssen. Doch die zwei werden dabei tatkräftig unterstützt: Sofias Schwester Nicole Richie (40) sei ebenfalls in die Planung involviert.

Laut dem Tippgeber möchte die Tochter von Lionel Richie (73), dass ihre Hochzeit genauso schön wie ihre Verlobungsfeier wird. Diese fand Ende Mai statt und wurde bis ins kleinste Detail durchdacht. Vor allem das Buffet, welches das Model in seiner Instagram-Story präsentierte, war ein echter Blickfang: So wurden die Gerichte mit schönem Blumenschmuck dekoriert – zum Beispiel Pasta, edle Drinks und eine verzierte Torte.

Instagram / sofiarichie Elliot Grainge und Sofia Richie im Juli 2022

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und ihre Schwester Nicole Richie

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und ihr Verlobter Elliot Grainge

