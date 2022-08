Oje! Lena Gercke verletzt sich Auge bei "Haushaltsunfall"

Lena Gercke (34) versetzt ihre Follower in Schock. Eigentlich könnte das Model zurzeit nicht glücklicher sein: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Dustin Schöne (37) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Seit dem Bekanntwerden der Baby-News präsentiert die Blondine im Netz regelmäßig ihre wachsende Kugel. Doch nun gab Lena ihren Fans ein etwas anderes Update: Sie hat sich schwer am Auge verletzt.

"Hatte gestern Abend einen blöden Haushaltsunfall und hab mir die Hornhaut meines Auges ziemlich mies verletzt", teilte die 34-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story mit. Dazu postete sie ein beunruhigendes Foto von sich. Mit einem Tuch deckt Lena eines ihrer Augen ab, während sie auf der Couch liegt. Das andere hält sie dabei geschlossen. "Jetzt heißt es viel Augen zumachen und Handy aus", erklärte die werdende Zweifach-Mama.

Nicht lange nach diesen Neuigkeiten meldete sich die The Voice of Germany-Moderatorin erneut bei ihren Fans und gab ihnen ein Update. "Auge geht leicht wieder auf, sehe nur aus wie Quasimodo", witzelte sie in ihrer Story zu einem kurzen Clip, der ihr Gesicht in Nahaufnahme zeigt.

Instagram / lenagercke Lena Gercke während ihrer Schwangerschaft im August 2022

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke im Juni 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke zeigt ihr verletztes Auge

