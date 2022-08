OP-Pfusch: Linda Evangelistas Gesicht für Shooting getapt

Linda Evangelista (57) kämpft immer noch mit den Folgen ihres misslungenen Eingriffs! Nachdem sie in den 90ern zu den gefragtesten Models der Welt gehörte, zog sich Linda in den vergangenen Jahren aufgrund einer verpfuschten Schönheits-OP zurück. Doch nach ihrem großen Comeback in diesem Jahr geht es für die Beauty langsam wieder bergauf: Durch verschiedene Jobs kommt ihre Modelkarriere wieder voll in Fahrt! Trotzdem hilft die Kanadierin ab und zu nach, um sich wohler zu fühlen – jetzt wurde Lindas Kiefer und Hals für Aufnahmen eines Shootings abgeklebt!

Linda ziert seit Neustem das Cover der britischen Vogue! In einem Interview mit dem Magazin verriet das Supermodel aber, dass ihr Visagist für das Shooting nachhelfen musste: Er tapte Lindas Kiefer und Hals! "So sieht mein Kiefer und mein Hals nicht wirklich aus – und ich kann nicht überall mit Klebeband und Gummibändern herumlaufen. [...] Ich versuche, mich so zu lieben, wie ich bin, aber für die Fotos... [...] Ich denke, das ist erlaubt. Außerdem werden alle meine Unsicherheiten auf diesen Fotos beseitigt, sodass ich tun kann, was ich gerne tue", berichtete die 57-Jährige.

Trotz des professionellen Shootings gab Linda aber auch zu, dass sie sich nicht zu 100 Prozent wohlfühle: "Bin ich psychisch geheilt? Auf keinen Fall. Aber ich bin so dankbar für die Unterstützung, die ich von meinen Freunden und meiner Branche bekommen habe."

Instagram / lindaevangelista Linda Evangelista im Juli 2022

Getty Images Linda Evangelista bei der Fashion Week in Mailand, 2014

Getty Images Linda Evangelista im Juni 2015

