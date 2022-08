Privatschule und Co.: So viel geben Stars für ihre Kids aus

Prominente scheuen keine Kosten und Mühen, wenn es um ihren Nachwuchs geht! Kürzlich enthüllte Fiona Erdmann (33), wie viel Geld sie für den Kindergartenplatz ihres Sohnes Leo in Dubai hinblättert. Die Influencerin ist nicht die Einzige, die sich die Bildung ihres Kindes einiges kosten lässt. Suri (16), die Tochter von Katie Holmes (43) und Tom Cruise (60), besucht die Avenues School in New York City. Die Schule kostet umgerechnet fast 60.000 Euro im Jahr – also 5.000 Euro monatlich. Promiflash zeigt euch, wie tief die Stars für ihre Kinder in die Tasche greifen – und welche Promis nicht so leicht das Portemonnaie zücken wollen, wenn es um ihren Nachwuchs geht...

