Taylor Swift in "Twilight"? Deshalb bekam sie keine Rolle

Taylor Swifts (32) Anfrage auf eine Rolle in einem der Twilight-Filme wurde abgelehnt. Dem megaerfolgreichen Popstar wird normalerweise nur selten etwas abgeschlagen. So brachte Taylor zum Beispiel Prinz William (40) dazu, live mit ihr zu singen und bekam sogar einen Doktortitel verliehen. Doch als sie in dem zweiten Teil der "Twilight"-Saga New Moon mitspielen wollte, wurde ihr ein Strich durch die Rechnung gemacht. Warum Taylors Wunsch nicht erfüllt werden konnte, verriet jetzt der Regisseur der "Twilight"-Filme.

In Ashley Greenes (35) Podcast "The Twilight Effect" sprach Regisseur Chris Weitz (52) über seine Gründe, Taylor keine Rolle in "New Moon" gegeben zu haben. "Das Schwerste war, einzugestehen: Wenn Taylor Swift auch nur für fünf Minuten auf der Bildfläche erscheint, werden alle abgelenkt davon sein", erklärte Chris, der seine Entscheidung hinterher ein wenig bereute: "Ich könnte mich selbst auch dafür treten. Ich hätte mit Taylor Swift abhängen können, vielleicht wären wir Freunde geworden."

Er und der Popstar hatten zu der Zeit den gleichen Agenten, der auf ihn zugekommen sei und ihm berichtete, Taylor sei ein großer "Twilight"-Fan, erzählte der Filmemacher. Am Ende musste er selbst darüber lachen, dass er dachte, in einem Film voller Werwölfe und Vampire würde Taylor diejenige sein, die dem Ganzen das Realistische nehmen würde.

