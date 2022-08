Zweites Baby: Schwangere Heidi Montag kann es kaum erwarten

Heidi Montag (35) ist voller Vorfreude auf ihren kleinen Wonneproppen! Im Juni ging die The Hills-Darstellerin mit süßen Nachrichten an die Öffentlichkeit: Sie und ihr Ehemann Spencer Pratt (39) erwarten ihren zweiten Nachwuchs. Lange hatte sich das Paar ein Geschwisterchen für Sohnemann Gunner (4) gewünscht – nun wurde ihr Traum endlich wahr! Seitdem präsentiert sich die Schauspielerin immer wieder stolz mit ihrer wachsenden Babykugel. Bevor sie ihr zweites Kind in den Händen halten kann, verriet Heidi nun, wie aufgeregt sie wirklich ist!

Im People-Interview machte die 35-Jährige deutlich, dass sie total auf die Geburt ihres zweiten Kindes hinfiebert. "Ich bin so aufgeregt, dass Gunner ein Geschwisterchen bekommt. Er liebt Babys. Er hat sich schon lange ein Geschwisterchen gewünscht. Diese neue Beziehung, die sich zwischen den beiden und uns entwickeln wird, wird einfach toll", freute sich Heidi bereits im Voraus und fügte hinzu, dass sie wahnsinnig dankbar dafür sei, ein weiteres Kind zur Welt bringen zu können.

Kurz nachdem Heidi die Baby-News mit ihren Fans geteilt hatte, verriet sie auch, ob Gunner sich über einen Bruder oder eine Schwester freuen darf. "Ich bekomme einen Jungen", plauderte die Darstellerin in einem Gespräch mit Us Weekly aus. Besonders überrascht war sie von diesen Neuigkeiten jedoch nicht, wie sie weiter erklärte – immerhin habe sich ihre Schwangerschaft genau so angefühlt wie bei ihrem erstgeborenen Sohnemann.

Instagram / heidimontag Heidi Montag mit Ehemann Spencer Pratt und ihrem Sohn Gunner im August 2022

Instagram / heidimontag Heidi Montag und ihr Sohn

MEGA / Snorlax Heidi Montag im Juli 2022

