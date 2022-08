Halb so schlimm? Dieter Bohlen hatte einen Bootsunfall

Müssen sich die Fans um Dieter Bohlen (68) Sorgen machen? Im Netz hält der Poptitan seine Community stets über sein Leben auf dem Laufenden. So verriet er vor wenigen Wochen beispielsweise, dass er sich ein neues Motorboot gegönnt hat. Gemeinsam mit seiner Liebsten Carina Walz machte der ehemalige Modern Talking-Sänger vor Mallorca Urlaub. Doch nun hatte er schlechte Nachrichten für die Fans: Dieter berichtete, dass er einen Bootsunfall gehabt hätte.

Auf seinem Instagram-Account meldete sich der 68-Jährige nun bei seinen rund 1,5 Millionen Abonnenten zu Wort und berichtete von dem Zwischenfall auf dem Wasser. Dieter begann zu erzählen, dass ein französischer Segler "voll mit der Spitze in mein Boot reingekracht" sei. Während der Unfallverursacher den Schaden als weniger gravierend ansah, hatte der "You're My Heart, You're My Soul"-Interpret eine ganz andere Meinung dazu. "Das hat vielleicht gescheppert!", versicherte er verärgert und fügte hinzu: "Das Boot ist im Eimer!". Dennoch schien er sich von dem Zusammenstoß nicht die Laune verderben zu lassen, denn er stellte trocken fest: "So unterschiedlich kann man die Sachen sehen...".

Für den DSDS-Juror ist dieser Unfall allerdings auch nicht der erste dieser Art. Bereits im Juli hatte Dieter seinen fahrbaren Wasseruntersatz fast an einem Felsen zerschmettert. Der Post über den aktuellen Unfall ist mittlerweile auch schon wieder von seinem Profil verschwunden.

Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar"

Carina Walz und Dieter Bohlen im August 2020

Dieter Bohlen, Modern-Talking-Sänger

