Nach Oscar-Ohrfeige: Will Smith feiert sein Insta-Comeback!

Will Smith (53) meldet sich wieder bei seinen Fans! Nach einem Vorfall bei der diesjährigen Oscar-Verleihung legte der Schauspieler eine Pause von den sozialen Medien ein. Der Hollywoodstar verpasste Chris Rock (57) eine Ohrfeige, weil sich dieser über die krankheitsbedingte Glatze seiner Frau Jada Pinkett-Smith (50) lustig gemacht hatte. Daraufhin entschuldigte sich Der Men in Black-Darsteller bei dem Komiker und zog sich für eine Weile zurück. Jetzt ist Will zurück im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Filmstar einen Clip, der ihn und seinen ältesten Sohn Trey Smith (29) in einem Hotelzimmer zeigt. "Ich poste das aus einem Holiday Inn", schrieb er zu dem Video, in dem die beiden versuchen, eine Vogelspinne zu fangen. "Was zur Hölle... das ist eine riesige Spinne", meint Will in dem Clip und rettet sich aufs Bett. Die Männer fackelten wohl aber nicht lange und entsorgten mutig die Tarantel.

Will konnte nach dem Ohrfeigen-Eklat auf die Unterstützung seiner Familie hoffen, wie seine Tochter Willow Smith (21) in einem Interview mit dem Billboard-Magazin deutlich machte. "Aufgrund der Position, in der wir uns befinden, wird unsere Menschlichkeit manchmal nicht akzeptiert, und es wird von uns erwartet, dass wir uns auf eine Art und Weise verhalten, die einem gesunden menschlichen Leben und der Ehrlichkeit nicht förderlich ist", entgegnete die Sängerin.

Anzeige

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars 2022

Anzeige

Instagram / treysmith0011 Will Smith mit seinem Sohn Trey

Anzeige

Getty Images Willow Smith und ihr Vater Will Smith

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de