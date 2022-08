Radikal kurz: Ireland Baldwin rasiert sich die Haare ab

Ireland Baldwin (26) hat sich einen mutigen Haarschnitt getraut! Die Tochter von Hollywoodstar Alec Baldwin (64) und Schauspielerin Kim Basinger (68) ist hauptsächlich als Model bekannt. Für ihre Fans teilt sie immer wieder Eindrücke von ihren Shootings und aus ihrem Privatleben. Darunter befinden sich auch freizügigere Bilder, mit denen sie sich für Body-Positivity einsetzt. Dass die 26-Jährige gerne mal mutig ist, hat sie jetzt wieder bewiesen: Ireland hat ihre Haare raspelkurz abrasiert!

Auf Instagram zeigte Ireland sich nun mit ihren wegrasierten Haaren. Die wenigen Millimeter, die übrig geblieben sind, trägt sie platinblond. "Sagt mir nicht, dass ich etwas nicht tun werde, denn ich werde es tun!", schrieb sie stolz dazu. Zuvor hatte Ireland bereits eine Story hochgeladen, in der sie erklärte, was sie zu diesem radikalen Schritt bewogen hat. Ihre Haare seien nach jahrelangem Bleichen und Färben für das Modeln total kaputt gewesen, weshalb sie einen Neustart gebraucht hätte: "Ich wollte das schon immer machen, aber ich hatte Angst davor. Da es mir mittlerweile egal ist, was andere Leute denken, fühle ich mich schöner denn je!"

Ihre Follower lieben ihren neuen Look und überhäufen sie fleißig mit Komplimenten wie "Oh mein Gott, wunderschön" oder "Wie für dich gemacht". Auch die Promis feiern den Mut des Models. Unter den Kommentierenden sind unter anderem Hilary Duff (34) und Paris Hilton (41). Aber auch Irelands Mama Kim unterstützt ihre Tochter.

Ireland Baldwin, Model

Ireland Baldwin, Model

Ireland Baldwin

