Wie niedlich: Ryan Gosling ist Eva Mendes' Handyhintergrund

Was für eine süße Geste! Schon seit Ende 2011 gehen Eva Mendes (48) und Ryan Gosling (41) gemeinsam durchs Leben. Zusammen hat das Paar sogar zwei Töchter. Von ihrem gemeinsamen Alltag bekommen die Fans allerdings nichts zu sehen – an dieser Stelle zieht die Schauspielerin klare Grenzen. Nun gab Eva aber doch einen niedlichen Einblick: Als Handyhintergrund hat sie ein Foto von ihrem Ryan!

In einem Instagram-Video präsentierte die 48-Jährige eigentlich nur, wie man das Mikrofaserhandtuch ihrer eigenen Marke benutzt. Dazu polierte sie das Display ihres Handys. Dabei zeigte sie auch ihren Hintergrund – und diesen zierte kein Geringerer als ihr Partner Ryan. Doch Eva nutzt nicht etwa einen privaten Schnappschuss, sondern ein Werbefoto aus seinem Netflix-Streifen "The Gray Man".

Dabei ist jedoch erstaunlich, dass Eva nicht direkt ein Bild von Ryan in seiner neuesten Rolle verwendet hat. Für den kommenden Barbie-Film verwandelte er sich mit weißblonden Haaren in Ken – und seine Partnerin ist begeistert. "So verdammt witzig. So verdammt gut. Ich bin so verdammt begeistert, dass ihr das sehen könnt", kommentierte sie ein Foto von ihm als Ken.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Instagram / evamendes Eva Mendes im August 2022

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

