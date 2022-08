Baby Nelio ist schon acht Monate: Dagi Bee ist überglücklich

Dagi Bee (27) schwebt im absoluten Baby-Himmel! Die deutsche YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (28) sind im Dezember vergangenen Jahres erstmals Eltern geworden. Sohnemann Nelio scheint ihre Liebe einfach perfekt zu machen. Immer wieder widmet sie ihrem Kind Postings mit lieben Worten. Zuletzt berichtete sie auch von Nelios Fortschritten. Nun stand ein weiterer Meilenstein an: Dagi schwärmt erneut von ihrem Mamaglück!

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie ein putziges Bild mit ihrem Nachwuchs. Dagi knutscht den kleinen Nelio ab und scheint in ihrer Mutterrolle total aufzugehen. "Vor acht Monaten hast du mich zu deiner Mama gemacht und es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt", schrieb sie nämlich dazu. Nur allzu gerne scheint sie die Entwicklungen ihres Kindes zu beobachten.

"Ab und an gebe ich ihm unter Beobachtung so was wie Banane und er knabbert ein bisschen darauf herum", plauderte sie erst vor ein paar Tagen auf Social Media aus. Außerdem krabble er "wie ein Weltmeister", erzählte sie stolz.

Instagram / alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Juni 2022

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Mai 2022

