Nach Hochzeit: Ben Affleck flog direkt mit Matt Damon weg!

Brauchte Ben Affleck (50) etwa erst mal eine Pause von dem Hochzeitsstress? Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit: Der Schauspieler und seine Partnerin Jennifer Lopez (53) gaben sich in einer dreitägigen Zeremonie das Jawort – und wandelten Bens Mega-Anwesen kurzerhand in eine romantische Hochzeitslocation um. Nach dem Fest ging es für das frischgebackene Ehepaar jedoch nicht, wie erwartet, gemeinsam in die Flitterwochen. Denn statt mit J.Lo flog Ben danach direkt mit seinem Kumpel Matt Damon (51) davon!

Nachdem Ben und Jennifer vor den Traualtar traten, trennten sich die Wege des Paares schon wieder. Doch nur vorerst, wie ein nun Insider ausplauderte – denn der Schauspieler und sein bester Kumpel Matt mussten sich gemeinsam auf die Heimreise machen, um ihren beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. "Er musste die Hochzeit wegen eines Projekts, an dem er gerade sehr beschäftigt ist, vorzeitig verlassen und J.Lo hatte dafür volles Verständnis", verriet die Quelle gegenüber Hollywood Life.

Weiter hieß es, dass Jen ihren Bräutigam sogar dazu ermutigt hätte, sich direkt wieder in die Arbeit zu stürzen. "Sie weiß, wie wichtig ihm seine Karriere und der Erfolg ihrer Ehe sind. Das ist, was ihre Beziehung ausmacht", erklärte der Informant weiter und fügte hinzu, dass Ben aktuell so beschäftigt sei wie noch nie in seiner Karriere.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Ben Affleck mit seiner Verlobten Jennifer Lopez

Anzeige

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Premiere von "Live By Night" im Januar 2017

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de