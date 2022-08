Nach Märchenhochzeit: Ben Affleck sieht völlig fertig aus!

Was für ein Abend – das dachte sich wahrscheinlich auch Ben Affleck (50)! Am Wochenende krönten der Schauspieler und Jennifer Lopez (53) ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. In einer märchenhaften Zeremonie gaben sich die beiden Turteltauben vor den Augen ihrer Liebsten das Jawort. Danach feierten die frisch Vermählten mit ihren Gästen ausgelassen – offenbar ging die After-Wedding-Party bis spät in die Nacht. Und Ben gehörte danach dringend ins Bett!

Paparazzi erwischten den ehemaligen Batman-Star nach den Feierlichkeiten auf dem Heimweg. Auf Aufnahmen, die Page Six vorliegen, sieht man, wie Ben im Auto sitzt und ziemlich erledigt aussieht – mit roten Wangen und geschlossenen Augen freut sich der 50-Jährige augenscheinlich einfach nur auf sein Bett, in dem er sich von dem besonderen Tag erholen kann.

Auf der Hochzeit von Bennifer gab es einen regelrechten Star-Auflauf. Bens Kumpel und Kollege Matt Damon (51) war mit von der Partie – genauso wie der Regisseur Kevin Smith (52). Bens Bruder Casey Affleck (47) fehlte hingegen. Er hatte seinen Sohn Atticus angeblich bei einem wichtigen Fußballspiel unterstützt.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Getty Images Ben Affleck bei einer Filmpremiere

Getty Images Casey und Ben Affleck im Dezember 2008

