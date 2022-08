Nach Trennung: Trevor Noah und Minka Kelly wieder zusammen?

Die beiden versuchen es noch mal miteinander! Trevor Noah und Minka Kelly (42) gaben im September 2020 erstmals bekannt, dass sie zusammen sind – ein Jahr später trennten die beiden Schauspieler sich allerdings, nur um es wenig später doch wieder miteinander zu versuchen. Doch auch diesmal hielt es nicht lange: Im vergangenen Mai erklärte ein Insider, dass sie sich erneut getrennt haben. Jetzt sollen Trevor und Minka aber einen weiteren Liebes-Anlauf gestartet haben.

Wie ein Insider Radar berichtete, wurden die zwei zusammen mit Freunden in Fort Green in Brooklyn gesichtet: Sie genossen zusammen ein Abendessen. Und das ist wohl auch nicht der einzige Ausflug, den Trevor und Minka in letzter Zeit gemeinsam unternommen haben. Sie sollen mit dem Fahrrad durch New York gefahren sein und sichtlich Spaß gehabt haben. Stehen hier also alle Zeichen auf Reunion?

Vielleicht klappt es mit den beiden ja beim dritten Versuch – obwohl die Aussagen eines Insiders nach der Trennung relativ deutlich klangen. "Minka ist jetzt Single. Sie ist sehr glücklich. Sie ist lieber alleine, als ihre Zeit mit dem falschen Mann zu verschwenden", hatte er erklärt. Bis jetzt hat sich das Paar noch nicht zu den etwaigen Gerüchten geäußert.

Getty Images Trevor Noah bei den Grammy 2022 in Las Vegas

Instagram / minkakelly Minka Kelly im Juni 2022

Getty Images Trevor Noah, Moderator

