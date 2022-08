Babys in Planung? "Schwiegertochter gesucht"-Ingo klärt auf

Ingo (31) gibt intime Einblicke in sein Liebesleben! Seit über vier Jahren ist der ehemalige Schwiegertochter gesucht-Teilnehmer bis über beide Ohren in seine Partnerin Annika verliebt. Im Juni hat sich das Paar deshalb getraut – seither gehen die zwei Verliebten als Mann und Frau gemeinsam durchs Leben. Doch plant das frischgebackene Ehepaar bereits den nächsten Schritt? Im Netz plauderte Ingo nun private Details über Babyplanung, Sexleben und Co. aus!

Via Instagram stellte sich Ingo kürzlich einigen Fragen seiner neugierigen Fans und plauderte aus dem Nähkästchen. Können sich der 31-Jährige und seine Liebste schon bald eigenen Nachwuchs vorstellen? "Ja", lautete Ingos Antwort in seiner Story und fügte dabei hinzu, dass die zwei Verliebten gerade mitten in der Kinderplanung stecken würden. Damit es auch wirklich klappt, scheinen sich die zwei ordentlich ranzuhalten – denn auf die Frage, wie oft Ingo Sex hat, antwortete er: "Zweimal am Tag".

Wann es konkret mit dem Nachwuchs klappt, kann die TV-Bekanntheit ihren Fans zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht beantworten – stattdessen gab er jedoch noch einige weitere spannende und private Details bekannt. Beim "Propeller" handele es sich um seine liebste Sexstellung. Außerdem teaserte er an, dass er und seine Liebste womöglich schon bald wieder gemeinsam im TV zu sehen sein werden.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Annika und Ingo bei ihrer Hochzeit mit Eric Sindermann (l.) als Trauzeuge

Anzeige

Instagram / ingo_fanseite_official Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

Anzeige

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de