Charly Malika: So kommt Daniel Aminatis Babyname bei Fans an

Die Follower haben abgestimmt! Am Mittwoch verkündeten Daniel Aminati (48) und seine Ehefrau Patrice die wunderbare Neuigkeit im Netz: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden – und durften endlich ihre Tochter auf der Welt begrüßen! Auch den Namen der Kleinen haben die Turteltauben bereits verraten: Ihr Baby heißt Charly Malika. Doch was halten die Fans von der Namenswahl? Die Promiflash-Leser sind hin und weg!

In einer Promiflash-Umfrage konnten die User nun abstimmen, wie der Name bei ihnen ankommt. Von insgesamt 2.026 Teilnehmern [Stand: 24. August, 19:00 Uhr] sind insgesamt 80,4 Prozent der Befragten (1.629 Votes) total begeistert von dem außergewöhnlichen Namen Charly Malika. Lediglich 19,6 Prozent (397 Votes) der Nutzer gaben an, dass der Babyname ihren Geschmack überhaupt nicht trifft – und sie wohl lieber einen anderen gewählt hätten.

Auch unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram drückten die Leser ihre Begeisterung aus. "Wow! Der Name ist echt total cool" und "Was für ein wunderschöner Name! Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kennenlernzeit", notierten nur zwei von zahlreichen Usern in der Kommentarspalte unter dem Posting.

