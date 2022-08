Feuer in Archies Zimmer: Schockmoment für Herzogin Meghan!

Das war ein großer Schockmoment für Herzogin Meghan (41)! Bevor die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (37) ihre royale Pflichten niederlegten, waren sie oft im Namen der britischen Krone in der ganzen Welt unterwegs. Die zwei gemeinsamen Kinder, Archie (3) und Lilibet (1), begleiten sie immer mal wieder, seit sie auf der Welt sind. Dabei haben sie nicht nur schöne Dinge erlebt: Meghan berichtete jetzt, dass sie bei einer Reise nach Südafrika einen kurzen Moment um ihr Baby fürchten musste.

In ihrem ersten eigenen Podcast "Archetypes" erzählte Meghan ihrer guten Freundin Serena Williams (40) von dem schrecklichen Moment. Während das Paar bei einem Termin gewesen ist, sei in ihrem Hotel ein Feuer ausgebrochen. "Sie sagten uns: 'In Ihrer Unterkunft gab es ein Feuer' [...] 'Es gab ein Feuer im Kinderzimmer'", berichtete Meghan. Zurück im Hotel habe die Nanny die beiden unter Tränen empfangen, konnte ihnen aber die Angst nehmen. Sie habe Archie noch mit nach unten genommen, bevor sie ihn zum Mittagsschlaf hinlegen wollte. "In der Zeit, in der sie die Treppe runterging, fing die Heizung Feuer und es gab keinen Rauchmelder", erzählte die 41-Jährige. Glück im Unglück, dass dem kleinen Archie nichts passiert ist.

Das Glück sei für Meghan hauptsächlich die Anwesenheit des Kindermädchens gewesen. "Sie kam aus Simbabwe und wir fanden es toll, dass sie Archie immer mit einem Tuch auf ihren Rücken band", erklärte sie.

Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie, September 2019

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

