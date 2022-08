Für ihre Lifestyle-Marke: Kate Moss zieht komplett blank

Kate Moss (48) zeigt sich völlig unverhüllt. Seit Ende der 80er-Jahre begeistert das Model die Massen nun schon mit seinen Laufsteg-Auftritten. Im Netz hält die Beauty ihre rund 1,4 Millionen Abonnenten zudem stets über ihr Leben auf dem Laufenden. Nun hatte sie eine kleine Überraschung für die Fans parat: Kate verriet, dass sie ihre eigene Lifestyle-Marke gegründet hat – und dafür zog die Britin sogar blank.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die "Catwalk"-Darstellerin nun ein kurzes Video, mit dem sie die News ihrer Unternehmensgründung verkündete. In dem Schwarz-Weiß-Clip ist Kate zu sehen, wie sie langsam in einen Teich oder See watet. Neugierig blickt sie über die Schulter zur Kamera, bevor sie immer weiter ins Wasser läuft und schließlich einige Schwimmzüge macht. Dabei trägt die Mutter einer 19-jährigen Tochter nicht etwa einen modischen Badeanzug am Leib – ganz im Gegenteil: Kate präsentiert sich in ihrer natürlichen Schönheit komplett nackt.

Auch über ihre Marke, die den Namen Cosmoss tragen wird, gibt die 48-Jährige einige Details preis. So verrät Kate beispielsweise, dass Cosmoss am ersten September an den Start gehen wird und "Selbstpflege für die modernen Reisen des Lebens" sei. Auf dem offiziellen Account ihres Unternehmens erzählt die Geschäftsfrau dann noch, dass "jedes Produkt [...] sorgfältig mit Blick auf das Wohlbefinden hergestellt [wurde]. Jedes Ritual öffnet eine Tür zu Gleichgewicht, Wiederherstellung und Liebe".

Kate Moss im August 2022

Kate Moss am Broadway in New York

Kate Moss, Model

