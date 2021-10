Kate (47) und Lila Moss (19) sind ein echtes Dream-Team. Mutter Kate gilt seit den 90er-Jahren als weltweit anerkanntes Topmodel und auch ihre Tochter macht sich seit dem vergangenen Jahr einen Namen in der Branche. Das Duo lief sogar schon gemeinsam auf dem Catwalk. So bezauberte es im Januar beispielsweise sämtliche Zuschauer auf der Paris Fashion Week. Nun machten Kate und Lila erneut gemeinsam einen Laufsteg unsicher.

Auf den Bildern, die The Sun vorliegen, ist zu sehen, dass Lila ihrer Mutter in Sachen Professionalität in Nichts nachsteht. So berichtete ein Besucher der Mailänder Fashion Week: "Kate ist immer noch an der Spitze, aber Lila holt schnell auf." Auch der Altersunterschied des Mutter-Tochter-Gespanns von 29 Jahren rückte angesichts ihrer verblüffenden Ähnlichkeit in den Hintergrund. Die 19-Jährige zog während des Versace-Events zudem alle Blicke auf sich, da sie stolz ihre Insulinpumpe am linken Bein zur Schau stellte.

Im vergangenen Jahr sprach die Blondine erstmals über ihre Erkrankung und versicherte, dass sie andere Betroffene unterstützen wolle. "Ich möchte auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich zu helfen. [...] Es gibt eine Menge Dinge, an denen ich gerne mitarbeiten würde", sagte sie seinerzeit. Auch die Fans waren begeistert darüber, dass Lila ihre Zuckerkrankheit nicht verheimlichte und nun sogar stolz öffentlich zeigte.

Instagram / lilamoss Lila Moss läuft bei der Mailand Fashion Week 2021

Getty Images Lila und Kate Moss im Juni 2019 in Paris

Getty Images Lila Moss bei der Paris Haute Couture Fashion Week im Januar 2021

