Hat sich Yeliz Koc in ihrer Kuppelshow etwa neu verliebt?

Yeliz Koc (28) plauderte jetzt neue Details zu ihrer Kuppelshow aus. Vergangenen Freitag wurde bekannt gegeben, dass die Influencerin bald in ihrem eigenen Datingformat zu sehen sein wird. Der Dreh von "Make Love, Fake Love" sei eine intensive Zeit gewesen, nicht nur, weil sie dort die einzige Frau war, verriet die Mutter einer Tochter bereits. Jetzt machte sie gegenüber ihren Followern eine spannende Andeutung. Hat sich Yeliz während der Show etwa neu verliebt?

Auf die Frage eines Followers, ob sie sich verliebt habe, antworte die ehemalige Bachelor -Kandidatin in ihrer Instagram-Story: "Eventuell. Nee, glaubt mir. Ich würde euch so gerne alles erzählen, aber wir müssen uns noch gedulden bis zur Ausstrahlung." Hinter das Wort "Eventuell" setzte Yeliz ein zwinkerndes Emoji, das die Zunge rausstreckt. Es gehe ihr so weit gut und sie denke oft an die Zeit und die Jungs zurück. Die 28-Jährige habe jedoch nie gewusst, wer ehrlich zu ihr gewesen ist. Denn im Gegensatz zur Datingshow Die Bachelorette seien nicht alle Männer Single gewesen und sie habe auch mit ihnen zusammengewohnt. "Ich muss sagen, das war das krasseste Format für mich!", machte Yeliz deutlich.

Ein Datum der Ausstrahlung gebe es wohl noch nicht, verriet die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (30). 2021 hatte Yeliz mit ihm Töchterchen Snow Elanie bekommen. Die Kleine sei während der Dreharbeiten bei Yeliz' Mutter geblieben, da Jimi wohl nach wie vor keinen Kontakt zu seinem Kind suche.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022 in Palm Springs

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie im Februar 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

