Jennifer Lopez schwebt nach Heirat mit Ben auf Wolke sieben!

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) haben sich getraut! Die Musikerin und der Schauspieler machten am Wochenende ihre Liebesgeschichte perfekt: Gut ein Jahr nach ihrem Liebescomeback gaben sich die beiden Hollywoodstars in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Im Kreise ihrer Liebsten feierten sie in Georgia anschließend ihr Happy End. Nach der Märchenhochzeit schwebt J.Lo auf Wolke sieben – die frischgebackene Ehefrau ist überglücklich!

Gegenüber People plauderte ein Insider nun aus, wie es Jennifer nach ihrem großen Tag geht – für die 53-Jährige sei alles perfekt gewesen! "Es war ein Traum für sie. Sie hat es geliebt, ihre Kinder dazuhaben und auch den Ort. Es fühlte sich alles sehr besonders an", erzählte die Quelle. Die Sängerin sei zudem überglücklich, jetzt mit Ben verheiratet zu sein: "Sie sagt ständig 'Mein Ehemann', das ist sehr süß!"

Für den besonderen Anlass schmiss sich die zweifache Mutter zudem nicht nur in ein traumhaftes Kleid – sondern gleich in drei! Wie sie selbst stolz verriet, trug J.Lo bei der Feier ein weißes Kleid mit Kapuze, eine lange Robe mit Rüschen und Federbesatz sowie eine Kreation, die über und über mit Perlen besetzt war. Ben hingegen wählte einen Smoking mit schwarzer Hose und weißem Jackett.

On the JLo Jennifer Lopez, August 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022 in Los Angeles

On The JLo Jennifer Lopez im August 2022

