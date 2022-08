Drei Kleider: So toll sah Jennifer Lopez als Braut aus!

Jennifer Lopez (53) hat ein aufregendes Wochenende hinter sich! Die US-amerikanische Musikerin und der Schauspielerin Ben Affleck (50) haben sich zum zweiten Mal das Jawort gegeben: Im Rahmen einer großen Zeremonie auf einem privaten Anwesen im US-Bundesstaat Georgia feierten die Eheleute ihre Liebe. Detaillierte Bilder von den Roben der "Jenny from the Block"-Interpretin gab es bislang noch nicht. Doch jetzt gewährte die Sängerin endlich wundervolle Einblicke: Jetzt gibt es die ersten Fotos von J.Los Brautkleidern!

In ihrem Newsletter On The JLo teilte Jennifer jetzt endlich die ersten Eindrücke von ihrer traumhaften Hochzeit – und dabei präsentierte sie auch ihre insgesamt drei pompösen Roben von Ralph Lauren! Auf einem der Schnappschüsse posiert die "Marry Me"-Darstellerin vor einem Spiegel und betrachtet sich in ihrem traumhaften Hochzeitskleid: Das Dress ist weiß und körperbetont und sticht vor allem durch die ausladende, cremefarbene Schleppe aus Rüschen ins Auge – zudem besitzt die Robe einen Stehkragen aus weißen Federn.

Aber damit nicht genug – für die romantische Feier warf sich J.Lo nämlich noch in zwei weitere Kleider! Die zweite Robe hat einen supertiefen Ausschnitt und eine durchsichtige Kapuze. Das dritte Brautkleid ist hingegen von oben bis unten mit Perlen besetzt.

Getty Images Schauspieler Ben Affleck mit seiner Verlobten Jennifer Lopez

On the JLo Jennifer Lopez, August 2022

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck, Schauspieler

