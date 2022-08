Nach Pete-Trennung: Kim Kardashian will schon wieder daten!

Kim Kardashian (41) glaubt noch an die große Liebe! Nach der skandalösen Trennung von ihrem Ehemann Kanye West (45) stürzte sich die Unternehmerin direkt in ein neues Liebes-Abenteuer: Sie verknallte sich Hals über Kopf in Pete Davidson (28) und ließ die Welt an ihrem Glück mit dem 13 Jahre jüngeren Comedian teilhaben. Doch nach neun Monaten Beziehung war vor wenigen Wochen schon wieder alles aus. Doch Kim will nicht lange mit den nächsten Dates warten!

"Kim hat geäußert, dass sie bereit ist, sich mit jemandem zu treffen, der älter ist, aber es muss die richtige Person sein, die ihr Leben versteht", behauptet eine Quelle aus dem Umfeld des Reality-TV-Stars jetzt gegenüber E! News. Sie sei begeistert davon, wieder neue Leute kennenlernen zu können: "Sie genießt es, sich zu verabreden und ist definitiv offen dafür, sich wieder in die Öffentlichkeit zu begeben." Dennoch soll Kim ihre Freiheit aktuell noch nicht einschränken wollen, obwohl alle ihre Freunde ständig versuchen würden, sie zu verkuppeln.

Dass Kim jetzt eher auf der Suche nach einem älteren Mann ist, ist nicht verwunderlich: Der Altersunterschied zu Pete soll ein Trennungsgrund gewesen sein. "Sie ist einfach reifer als Pete", hatte eine Quelle erklärt. Außerdem sollen sich die Leben der beiden Stars aktuell einfach zu sehr unterscheiden, als dass man ihre Beziehung noch hätte aufrechterhalten können.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Kim Kardashian bei der Eröffnung ihres KKW Beauty Pop-up-Stores in Los Angeles

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

