So stylish sieht Lily Collins am "Emily in Paris"-Set aus!

Auch in der kommenden Staffel wird Lily Collins (33) wieder extravagant aussehen! Die Schauspielerin ergatterte schon einige Rollen in großen Filmen, zuletzt war sie allerdings wegen einer Netflix-Serie in aller Munde: Sie spielte in den ersten beiden Staffeln von Emily in Paris mit. Nun geht die beliebte Romanze in die dritte Runde und erste Fotos beweisen: Lily sieht wieder zauberhaft aus!

Schon im Mai haben die Dreharbeiten für die Serie in Frankreich begonnen. Nun tauchten erste Bilder auf, die Lily in gewohnten Outfits zeigen: Mit Hahnentrittmuster und stylisher Mütze stolziert sie auf Pumps durch die Stadt. Dabei wurde sie stets umgarnt von einem Team aus Stylisten, die ihre braunen Wellen exakt zurechtrückten. Aber nicht nur Lily flashte am Set von "Emily in Paris"...

Auch Serien-Hottie Lucas Bravo war mit von der Partie. Der Franzose spielt in der Show den sympathischen Koch Gabriel, der Emily schon in der ersten Staffel den Kopf verdrehte. Auf den Fotos steht er mit einem blauen Shirt und einer Schürze vor seinem Restaurant, wo Lily und er eine angeregte Unterhaltung führen.

Anzeige

Love Paris / MEGA Lily Collins am Set von "Emily in Paris"

Anzeige

Love Paris / MEGA Lily Collins und Lucas Bravo am "Emily in Paris"-Set

Anzeige

Love Paris / MEGA Lucas Bravo, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de