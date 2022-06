Es geht wieder los! Die Netflix-Serie Emily in Paris feierte in den vergangenen Jahren große Erfolge – musste aber auch viel Kritik einstecken. Der Grund: Laut einigen Fans griff die Storyline zu viele Klischees und Vorurteile gegenüber den Franzosen auf. Trotzdem wurde die Serie um eine dritte Staffel verlängert – und nun beginnen auch die ersten Dreharbeiten, wie die Hauptdarstellerin nun verkündete: Hier posiert Lily Collins (33) happy mit Ashley Park (30) in Paris!

Auf Instagram posten beide Schauspielerinnen denselben Schnappschuss. Gut gelaunt lächeln Lily und Ashley in die Kamera, reißen die Arme hoch und im Hintergrund ist das Wahrzeichen der Metropole zu sehen: der Eiffelturm. "Wieder vereint in Paris! Lasset die Dreharbeiten für Staffel drei beginnen", schrieb die 33-Jährige, die Emily in der Serie verkörpert.

Auch Ashley scheint ihre Freude darüber, Lily wiederzusehen, nicht zurückhalten zu können. "Diese Amerikaner schlendern wieder durch Paris, yay", lautet ihre Bildunterschrift. Die Fans sind deswegen ganz aus dem Häuschen. "Ich kann es kaum erwarten" oder "Ah, es passiert wirklich", schrieben beispielsweise zwei User.

Anzeige

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Anzeige

ROGER DO MINH/NETFLIX Lily Collins und Ashley Park in "Emily in Paris"

Anzeige

Stephanie Branchu/Netflix Lily Collins als Emily in der Serie "Emily in Paris"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de