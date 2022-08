Total süß! Elena Miras teilt Knutschvideo mit Freund Leandro

Elena Miras (30) taut wohl auf! Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ist seit rund anderthalb Jahren mit Leandro Teixeira zusammen. Obwohl die Beauty am Anfang eher selten Einblicke in ihre Beziehung gegeben hat, sah das in letzter Zeit anders aus: Mittlerweile postet sie regelmäßig Bilder von sich und ihrem Liebsten im Netz. Nun teilte Elena sogar einen kurzen Clip, bei dem sie ihrem Freund Leandro einen Kuss gibt.

Was für ein niedlicher Anblick! In der Instagram-Story der Reality-TV-Bekanntheit ist ein Boomerang zu sehen, das sie und den Musiker eng umschlungen zeigt. Während die einstige Love Islanderin in einem orange-weißen Bikini mit Rüschen die Arme um Leandro legt, kuschelt er sich in einer grünen Badehose an seine Liebste. In dem kurzen Clip geben sich die beiden Turteltauben einen Kuss und sehen danach glücklich in die Kamera.

Vor rund zwei Wochen veröffentlichte Elena schon ein Knutschbild von ihr und Leandro. Das Foto selbst lieferte einen süßen Anblick, doch die 30-Jährige setzte mit einer herzerwärmenden Liebeserklärung noch einen darauf. "Erst, wenn man jemanden hat und den anschaut und sich immer wieder neu verliebt, dann weiß man, er ist der Richtige", schrieb der Realitystar dazu.

