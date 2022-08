Unfallfotos: Vanessa Bryant hat Angst vor Veröffentlichung

Vanessa Bryant (40) findet keine Ruhe. Vor zwei Jahren verlor sie bei einem Helikopter-Absturz ihren Ehemann Kobe Bryant (✝41) und die gemeinsame Tochter Gianna (✝13). Seit zwei Wochen befindet sich die Frau des NBA-Stars in einem Gerichtsstreit: Sie verklagte den Bezirk von Los Angeles, da Aufnahmen der Leichen in der Öffentlichkeit verbreitet worden waren. Jetzt spricht Vanessa über ihre schlimmsten Befürchtungen.

People berichtet, dass der Anwalt der 40-Jährigen ein überzeugendes Schlussplädoyer hielt. "[Vanessa], wird von der Vorstellung verfolgt, dass die Bilder herauskommen könnten und kann sich vor Angst nicht beruhigen", erklärte Craig Lavoie. Laut ihres Anwalts bestünde die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fotos eines Tages veröffentlicht werden könnten. Auf die Frage, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit des Eintretens in Prozent einschätze, antwortete der Jurist: "Was auch immer jeder von uns glaubt, wie hoch diese Zahl ist, sie ist definitiv nicht null."

Sein Plädoyer eröffnete der Rechtsbeistand mit einer Erinnerung daran, dass Kobe am Dienstag seinen 44. Geburtstag gefeiert hätte. Anlässlich seines Ehrentags widmete ihm seine Witwe via Instagram einen liebevollen Post. "Alles Gute zum Geburtstag, Baby! Ich liebe und vermisse dich so sehr!", schrieb Vanessa unter dem Schnappschuss.

Anzeige

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Vanessa Bryant, Frau von Kobe Bryant

Anzeige

Instagram / vanessabryant Kobe (†) und Vanessa Bryant

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de