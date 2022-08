"Wer stiehlt mir die Show?"-Erfolg: Olli Schulz bedankt sich

Olli Schulz (48) kann seinen Erfolg kaum fassen! Der TV-Star hatte es vergangene Woche geschafft, Joko Winterscheidt (43) bei Wer stiehlt mir die Show? zu besiegen und durfte so am Dienstagabend selbst der Moderator sein. Das gefiel den Fans offenbar, denn die Sendung erzielte hohe Einschaltquoten. Jetzt freut sich Olli über diesen enormen Erfolg und bedankt sich bei seinen Fans!

Auf Instagram teilte der Podcaster eine Reihe Schnappschüsse von dem fulminanten Abend. "Joko hat zwar seine Show sich zurück erspielt, aber ich bin trotzdem sehr glücklich, weil es mir wirklich großen Spaß gemacht hat, diese Sendung zu moderieren", schwärmte er in der Bildunterschrift und bedankte sich für das zahlreiche Einschalten. Er hat mit diesem tollen Auftritt jedenfalls nicht gerechnet: "Hätte nie gedacht, dass ich noch mal zu Quoten-Olli werde!"

Die Fans des Musiktalents sprachen ihm unter dem Beitrag Mut zu. "Ich warte nur darauf, dass Du künftig mal wieder eine eigene regelmäßige Sendung bekommst!", lautete einer von vielen Kommentaren. "Das war richtig gutes Fernsehen, lange nicht mehr so was gesehen!", schwärmte derweil ein anderer. Wie fandet ihr Ollis Auftritt in der Show? Stimmt jetzt ab!

Anzeige

ProSieben / Timmy Hargesheimer Joko Winterscheidt und Olli Schulz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

ProSieben / Timmy Hargesheimer Olli Schulz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

Hein Hartmann / Future Image Olli Schulz, Sänger und Podcaster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de