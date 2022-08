Bodyguard verrät: Prinzessin Diana plante USA-Auswanderung

Wollte Prinzessin Diana (✝36) Großbritannien etwa verlassen? Die Mutter von Prinz William (40) und Prinz Harry (37) sorgte 1996 mit der Scheidung von ihrem Ehemann Prinz Charles (73) für einen Bruch im britischen Königshaus. Nur ein Jahr später starb die Royal bei einem tragischen Autounfall in Paris – doch was wären ihre weiteren Pläne gewesen? Ein Ex-Bodyguard ist sich sicher: Lady Di wollte in die USA auswandern!

Lee Sansum war Teil des Security-Teams, das 1997 mit der Sicherung von Diana und ihren Kindern beauftragt war. In seinem Buch "Protecting Diana: A Bodyguard's Story" packt er nun über diese Zeit aus: "Sie sagte zu mir: 'In Großbritannien kann ich nichts gegen die Paparazzi unternehmen. Ich möchte in die USA gehen und dort dem ganzen Trubel entgehen.'" In dem nordamerikanischen Land habe die meistfotografierte Frau der Welt die Hoffnung gehabt, ein ruhigeres Leben zu führen.

Für ihr Verhältnis zu ihren Kindern William und Harry, die damals 15 und 12 Jahre alt waren, hätte das einen Einschnitt bedeutet. Aufgrund des geteilten Sorgerechts mit ihrem Ex-Mann Charles und den royalen Protokollen wäre es vermutlich unmöglich gewesen, ihre Söhne mitzunehmen. "Ich werde sie wohl nur in ihren Ferien sehen können", soll Diana damals zu ihrem Sicherheitsmann gesagt haben.

Prinzessin Diana und Prinz Charles in Bonn, 1987

Prinzessin Diana, Juni 1996

Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

