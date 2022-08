Megaheiß: Blake Lively teilt ein seltenes Bild im Bikini

Blake Lively (35) präsentiert sich von ihrer sommerlichen Seite! Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die Ehefrau von Ryan Reynolds (45) ihre rund 34,7 Millionen Follower regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag. Neben Eindrücken hinter die Kulissen von großen Veranstaltungen wie beispielsweise der "The Adam Project"-Premiere im Februar 2022, erfreut sie die Fans auch immer wieder mit coolen Outfit-Pics. Nun postete Blake eine seltene Aufnahme von sich im Bikini.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die blonde Schönheit nun den Schnappschuss, auf dem sie freudig in die Kamera lächelt. Neben einem Pool voller Luftmatratzen posiert die 35-Jährige vor einer traumhaften Palmen-Kulisse mit blauem Himmel. Für die sommerliche Aufnahme entschied sich Blake für einen weißen Bikini, der ihre trainierte Körpermitte perfekt in Szene setzte. "Diese Sommerliebe hat mich umgehauen", schrieb die dreifache Mutter in Anlehnung an den Hit "Summer Lovin'" aus dem Film Grease.

Unter dem Beitrag waren die Fans von dem heißen Foto der Gossip Girl-Darstellerin auch mehr als begeistert. So schrieb ein Fan beispielsweise, dass Blake einfach nur umwerfend aussehen würde. "Mit solch einem Körper würde ich das ganze Jahr über Spaß haben" oder "Serena van der Woodsen lebt ihr bestes Leben", lauteten weitere Kommentare der entzückten Supporter.

Blake Lively, Schauspielerin

Blake Lively, "Gossip Girl"-Darstellerin

Blake Lively, Schauspielerin

