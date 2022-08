Michael Wendlers Pleite: Seine Laura verdient wohl genug

Laura Müllers (22) Taschen sind wohl gut gefüllt. Und das, obwohl das überzogene Konto ihres Partners Michael Wendler (50) in letzter Zeit für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Immerhin musste der Schlagersänger sogar die Koffer packen und aus seiner Villa in Florida ausziehen. Offenbar hält das Gehalt von Laura die beiden über Wasser – nun ist auch bekannt, wie hoch ihre Gagen gewesen sein sollen.

Bild will erfahren haben, wie viel die 22-Jährige mit ihren Jobs eingenommen haben soll. Für die Dreharbeiten von Goodbye Deutschland sowie "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" habe die Beauty wohl einen Anteil von etwa 17.500 Euro erhalten. 2020 zierte sie das Cover des Playboy-Magazins und bekam dafür rund 54.400 Euro. Auch als Werbegesicht von Kaufland und Uncle Sam ließ die Frau des Schlagersängers die Kasse klingeln – dabei sprangen fast 163.000 Euro für sie heraus. Mit ihrem Influencer-Dasein sorgt Laura ebenfalls für gutes Geld, denn ihre Kooperation mit Marken wie Pomelo oder Tannymaxx brachten ihr 266.800 Euro ein. Insgesamt liegt ihr Verdienst damit bei 501.700 Euro!

Lauras Gagen gingen allerdings nicht auf ihrem Konto ein, sondern auf dem einer US-amerikanischen Firma – deren Geschäftsführerin Wendlers Tochter Adeline Norberg (20) ist. Diese Trickserei könnte dem Model in Zukunft jedoch Schwierigkeiten bereiten: Eigentlich fehlt der Beauty in ihrer Wahlheimat in den USA eine Arbeitserlaubnis.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, April 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im August 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Mai 2022

