Nach Geburtstagsparty: Madonna überrascht mit pinker Mähne

Madonna (64) hatte wohl Lust auf einen neuen Look! Die Musikerin war in den vergangenen Wochen viel beschäftigt: Nachdem sie Anfang August zunächst den Geburtstag ihres ältesten Sohnes Rocco Ritchie (22) gefeiert hatte, stand ihr eigener Ehrentag an. Gemeinsam mit ihren sechs Kindern zelebrierte die Sängerin ihr neues Lebensjahr auf der italienischen Urlaubsinsel Sizilien. Nach den ganzen Feierlichkeiten hatte Madonna wohl Lust auf eine Typveränderung: Sie ließ ihre blonde Mähne nun pink färben!

Paparazzibilder, die unter anderem Hollywood Life vorliegen, zeigen die 64-Jährige bei ihrer Ankunft am New Yorker Flughafen. Auf den Fotos versucht sie ihr Gesicht mit einem schwarzen Pullover und einer Sonnenbrille zu verdecken. Trotzdem ist auf den Schnappschüssen deutlich zu erkennen, dass Madonna statt ihrer blonden Haarpracht nun eine pinkfarbene Mähne trägt. Ob sie ihre Haare auch kürzer schneiden hat lassen, ist bislang allerdings noch unklar.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die "Material Girl"-Interpretin mit einer pinken Haarpracht überrascht. Im Oktober 2020 hatte sie sich schon einmal für einen ähnlichen Look entschieden – und die Fans im Netz waren total begeistert! Einige User gaben der Queen of Pop damals sogar den niedlichen Spitznamen "Rosadonna".

Instagram / madonna Madonna, "Material Girl"-Interpretin

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna, 2020 auf Instagram

