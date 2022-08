Nach 25 Jahren: Sylvester Stallone und Jennifer trennen sich

Das sind schockierende Nachrichten! Sylvester Stallone (76) und Jennifer Flavin (54) gaben sich 1997 das Jawort. Doch nach einigen Jahren verband die beiden viel mehr als nur ihre Liebe, denn das Paar bekam drei Töchter: Sistine (24), Sophia (25) und Scarlet (20). Doch nun – 25 Jahre später – sieht es nicht mehr so rosig zwischen den dreifachen Eltern aus: Jennifer reichte nun die Scheidung von Sylvester ein!

Vor wenigen Tagen ging in einem County im US-amerikanischen Bundesstaat Florida der Antrag ein, dass das ehemalige Model die Ehe mit dem "Rocky"-Darsteller beenden möchte. Doch die 54-Jährige will nicht nur die Scheidung von dem Schauspieler, sondern auch Gerechtigkeit. "Nach Informationen und Überzeugung hat sich der Ehemann an der absichtlichen Vergeudung, Erschöpfung und/oder Verschwendung von ehelichen Vermögenswerten beteiligt", steht in den Unterlagen, die TMZ vorliegen. Deshalb fordere die Beauty nun eine Entschädigung.

Für die Fans kommt die offizielle Trennung aber nicht ganz so überraschend. Denn rund zwei Jahre vermutete man schon das Liebes-Aus der beiden. So brachte Sylvester selbst die Gerüchteküche vor einigen Tagen zum Brodeln: Er trug jahrelang ein Tattoo von seiner Frau auf seinem Arm, dieses ließ er sich nun aber überstechen. Jetzt ziert nicht mehr Jennifer seinen Bizeps, sondern das Gesicht seines verstorbenen Hundes Butkus.

Anzeige

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone mit seiner Frau Jennifer

Anzeige

Instagram / officialslystallone Jennifer Flavin und Sylvester Stallone

Anzeige

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und seine Frau Jennifer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de