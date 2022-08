Unter Hollywood-Kollegen: Anne Heche findet ihre letzte Ruhe

Neue Details zu Anne Heches (✝53) Begräbnis wurden bekannt gegeben! Die Schauspielerin soll auf dem Hollywood Forever Cemetery beerdigt werden. Dort findet sie ihre letzte Ruhe neben anderen Stars wie Mickey Rooney (✝93) und Judy Garland (✝47). Ihre Söhne Homer und Atlas zeigten sich gegenüber HollywoodLife beeindruckt von der Grabstelle ihrer Mutter: "Es ist wundervoll, friedlich und sie wird unter ihren Hollywood-Kollegen ruhen." Das Besondere an dem Promi-Friedhof: Es ist ein lebendiger Ort mit regelmäßigen Konzerten und Film-Events. So können ihre Fans Anne sicherlich gut in Erinnerung behalten.

