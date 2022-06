24. Geburtstag: Sylvester Stallone gratuliert seiner Tochter

Sylvester Stallone (75) macht seiner Tochter eine süße Liebeserklärung zum Geburtstag. Sistine Rose Stallone (24) ist eines von fünf Kindern des Hollywoodhelden – und eifert ihrem berühmten Papa fleißig nach. Seit sie 16 Jahre alt ist arbeitet Sistine als Model. Außerdem konnte die Beauty auch schon für ein paar Filme vor der Kamera stehen. Zum Ehrentag seiner Tochter widmete der stolze Papa ihr nun einen zuckersüßen Post im Netz.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 75-Jährige einige Schnappschüsse von dem Geburtstagskind. "Jeder Tag mit dir war wie Weihnachten. Das größte Geschenk", schrieb Sylvester zu den Glückwünschen an Sistine. Unter dem Beitrag bedankte sich die 24-Jährige bei ihrem Papa. Sie kommentierte: "Ich liebe dich, Dad" und ergänzte ihre Antwort mit einigen Ausrufezeichen und roten Herz-Emojis.

Wie gerne Sylvester seine Liebsten in den sozialen Medien feiert, hat er schon an seinem 25. Hochzeitstag gezeigt. Im Mai hat er eine Reihe von Fotos mit seiner Frau Jennifer (53) geteilt und dazu bemerkt: "Es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, was diese unglaublich selbstlose, engagierte, geduldige Frau für unser Leben bedeutet."

Getty Images Sistine Stallone im September 2021

Instagram / officialslystallone Sistine Stallone als Kind

Instagram / officialslystallone Sylvester und Sistine Stallone

