Wuschelmähne adé: Noah Centineo trägt jetzt eine Glatze!

Noah Centineo (26) verabschiedet sich von seiner Haarpracht! Der US-Amerikaner war 2018 durch den Film To All the Boys I’ve Loved Before bekannt und quasi über Nacht zum Mädchenschwarm geworden. Mit seinen dunklen Augen und verspielten Locken verzauberte der Netflix-Hottie anschließend in weiteren Filmen die Zuschauer. Doch von diesem Look hat sich der Schauspieler nun endgültig verabschiedet – Noah trägt jetzt eine Glatze!

Aktuelle Paparazzifotos, die People vorliegen, zeigen den 26-Jährigen jetzt in Los Feliz. Wo vor einigen Monaten noch eine lockige Wallemähne war, ist nun die kahle Kopfhaut des Beaus zu sehen – und damit nicht genug. Noah hat offenbar auch ein neues Tattoo. Knapp über seinem Ohr ist das Bild eines Braunbären mit zwei kleineren Bären zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Noah die Haare abrasiert hat: Schon 2019 hatte der US-Amerikaner den Rasierer angesetzt und sich die Frise bis auf wenige Millimeter abgeschnitten. Seine Fans waren davon damals gar nicht begeistert gewesen und trauerten seinen Locken lange hinterher.

Instagram / ncentineo Noah Centineo im März 2021

Getty Images Noah Centineo bei der Premiere von "The Big Picture"

Getty Images Noah Centineo, Schauspieler

