Bedenken: Prinz Harrys Memoiren sollen erst 2023 erscheinen

Hat Prinz Harry (37) etwa Zweifel? Im vergangenen Jahr gab der Royal an, seine Memoiren zu schreiben, was zu weiteren Spannungen innerhalb der königlichen Familie führte. Doch nachdem das Buch ursprünglich noch in diesem Sommer erscheinen sollte, kündigte Harrys Verlag an, dass die Memoiren erst Ende dieses Jahres zur Weihnachtszeit veröffentlicht werden – doch jetzt scheint der Enkel der Queen (96) erste Bedenken zu haben: Die Veröffentlichung von Harrys Memoiren soll sich bis ins nächste Jahr verschieben!

Wie ein Insider gegenüber Page Six angab, soll das Erscheinungsdatum "in der Schwebe sein":

"Ich habe gehört, dass Harry einige Enthüllungen in seinem Buch geplant hat, über die er debattiert, ob er sie aufnehmen soll oder nicht. Es ist also keine Überraschung, wenn er mehr Zeit braucht, um an dem Buch zu arbeiten", behauptete die Quelle. So soll es sich bei den Enthüllungen um die angeblichen rassistischen Kommentare der royalen Familie über das Baby von Harry und seiner Frau Meghan (41) handeln. Aber auch Herzogin Camilla (75) soll ihr Fett wegbekommen!

"Ich schreibe dies nicht als der Prinz, als der ich geboren wurde, sondern als der Mann, der ich geworden bin", stellte Harry mit der Ankündigung seiner Memoiren klar. Dennoch soll sich das Enthüllungsbuch des 37-Jährigen vor allem auf seine Kindheit bis hin zu seiner Entscheidung, die royalen Plichten niederzulegen, beziehen. Darüber hinaus soll sich Harry intensiv mit dem tragischen Tod seiner Mutter Diana (✝36) beschäftigt haben.

Getty Images Queen Elizabeth, Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Balkon vom Buckingham Palast

Getty Images Prinz Harry im Mai, 2021

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry, Mai 1995

