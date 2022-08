Erste Stars und neuer Moderator: Alle News zum Dschungelcamp

Im kommenden Januar werden einige Promis in das Dschungelcamp in Australien einziehen! Drei der Kandidaten für die 16. Staffel sollen auch schon feststehen: Der Ex-Bachelor Andrej Mangold (35), der TikToker Twenty4tim (21) und Lucas Cordalis (55) werden sich wohl den Dschungelprüfungen stellen. Letzterer bekommt damit eine zweite Chance, da er aufgrund eines positiven Coronatests in der vergangenen Show erst mal nicht in das Camp einziehen konnte. Später schied der Mann von Daniela Katzenberger (35) dann vollends aus. Auch für Sonja Zietlows (54) neuen Co-Moderatoren Jan Köppen (39) wird es das erste Mal bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sein.

