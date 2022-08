Klage gewonnen: Vanessa Bryant spendet das Schmerzensgeld

Vanessa Bryant (40) will das Vermächtnis ihres Mannes aufrechthalten! Nachdem die Polizei von Los Angeles Bilder ihres tödlich verunglückten Gatten Kobe Bryant (✝41) und ihrer Tochter Gianna (✝13) veröffentlicht hatte, reichte die Witwe des Basketballers Klage ein. Mitte der Woche kam es dann zu einem Urteil – der vierfachen Mutter wurden 16 Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesprochen. Doch die Kohle steckt sich Vanessa nicht etwa in die eigene Tasche: Sie spendet das Geld an eine Stiftung ihres verstorbenen Mannes.

Wie der Anwalt der Beauty gegenüber TMZ erklärte, will Vanessa das Schmerzensgeld an die Mamba & Mambacita Foundation spenden, die Kobe ursprünglich 2016 gegründet hatte. Die Stiftung unterstützt finanziell benachteiligte Nachwuchssportler. "Vanessa spendet ihren Anteil an die Stiftung, um ein Licht auf das Erbe von Kobe und Gigi scheinen zu lassen", versicherte ihr Rechtsbeistand.

Nach dem Sieg vor Gericht dürfte Vanessa ein echter Stein von Herzen gefallen sein. Wie Augenzeugen berichteten, war die 40-Jährige während des Urteilsspruchs extrem emotional – und weinte anschließend in den Armen ihres Anwalts.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im März 2018 in Hollywood

Getty Images Vanessa Bryant, Kobe Bryant, Gianna Bryant und Natalia Bryant, Juli 2016

Backgrid/ActionPress Vanessa Bryant verlässt das Gerichtsgebäude

