Nach "Ex on the Beach"-Aus: Selina und Kamill hatten Date!

Bei Ex on the Beach traf Kamill Rutkowski auf seine einstige Freundin Jill Lange (22) – nach einem kurzen Auf und Ab entschied sich die Influencerin jedoch für jemand anderes. Kein Problem für den Hottie, denn er verstand sich auch mit Kandidatin Selina Jansen sehr gut. Sie musste die Show allerdings verlassen, woraufhin bei ihm sogar ein paar Tränen flossen – aber ging nach der Show noch was bei Selina und Kamill?

Im Interview mit Promiflash gab die 26-Jährige zu: Sie stand weiter mit dem Tattooliebhaber in Kontakt! "Kamill und ich haben uns direkt nach der Show getroffen, aber leider musste ich feststellen, dass ihm nicht viel an uns lag und er mich dadurch menschlich sehr enttäuscht hat", wetterte Selina. Offenbar ging da sogar mehr – doch er hat es wohl nicht ernst gemeint: "Er hat mich auch ein paar Mal sitzen lassen, obwohl wir uns weiterhin kennenlernen wollten und wir uns auch schon näher gekommen sind."

Auch während der Show klappte es nicht wirklich mit den beiden – Selina verhielt sich eher zurückhaltend. "Beim nächsten Mal würde ich die Chance nutzen und mehr aus mir herauskommen", erklärte sie. Vielleicht ja bei einer anderen Show? "Ich bin bereit und habe mega Bock auf neue Erfahrungen und vielleicht finde ich meinen Mann fürs Leben in einem anderen Datingformat", gab die Nordrhein-Westfälin zu.

Instagram / selina_jsn Selina Jansen, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Instagram / kamill_rtk Kamill Rutkowski, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / selina_jsn Selina Jansen, Reality-TV-Teilnehmerin

