Nach Trennung von Robin: Ist Lena Schiwiora wieder vergeben?

Gibt es etwa einen neuen Mann an Lena Schiwioras (25) Seite? Im März vergangenen Jahres gaben die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin und ihr Verlobter Robin Riebling ihr Liebes-Aus bekannt. Nach der Trennung machten die beiden zwar noch gemeinsam bei der Reality-TV-Show Prominent getrennt mit, doch auch die Teilnahme an dem Format konnte ihre Liebe nicht wieder auflodern lassen. Seitdem scheint sich aber einiges in Lenas Liebesleben getan zu haben: Ist sie etwa wieder vergeben?

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Influencerin nun den Fragen ihrer Follower. Ein Fan interessierte sich dabei ganz besonders dafür, ob sie momentan jemanden datet. "Da ist jemand, den ich sehr gerne habe", gab Lena preis und fügte zusätzlich noch ein weißes Herz-Emoji hinzu. Ob das wohl bedeutet, dass sie inzwischen längst nicht mehr Single ist?

Immer wieder hatte die 25-Jährige nach ihrem Liebes-Aus mit Robin durchblicken lassen, dass sie bereit für eine neue Beziehung ist. Im Q&A verriet sie nun sogar, dass sie in fünf Jahren gerne schon einen Schritt weiter wäre. "Im besten Fall bin ich schon verheiratet und erwarte mein erstes Kind und bin Hundemami", erzählte Lena von ihren Lebenszielen.

Anzeige

Instagram / robin_riebling Robin Riebling und Lena Schiwiora im Mai 2019 auf Mallorca

Anzeige

RTL / Seapoint Lena Schiwiora und Robin Riebling bei "Prominent getrennt"

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de