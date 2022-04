Lena Schiwiora (25) und Robin Riebling mussten Prominent getrennt verlassen. Das Ex-Paar nahm zusammen an der TV-Show teil, obwohl es bereits einige Zeit getrennt war. Dort kämpften die beiden gegen andere Paare um den Sieg – doch wurden vom Team rausgewählt. Während der Show bekamen die zwei sich des Öfteren in die Haare – aber wie geht es nun nach der Show für Lena und Robin weiter?

Promiflash fragte bei dem Fußballer nach, wie er mit seiner Ex verblieben ist. "Lena ist und bleibt in meinem Herzen einer der wichtigsten Menschen für mich, sie weiß, dass sie sich immer auf mich verlassen kann", gab er ehrlich zu. Doch mehr wollte er vorerst nicht verraten! Trotz kleinerer Streitigkeiten auch innerhalb der Gruppe bereut Robin die Teilnahme keineswegs: "Ich habe tolle Menschen kennengelernt und hatte schöne Tage mit Lena, also es war alles in allem sehr positiv!"

Die Nominierungen der anderen Kandidaten kamen für Robin jedoch nicht allzu überraschend. "Man muss auch sagen, wir waren für jeden Einzelnen auch einfach die stärkste Konkurrenz, Lena und ich sind beide sportlich und haben beide etwas auf dem Kasten!", betonte er deutlich.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL / Seapoint Robin Riebling und Lena Schiwiora, Ex-Paar

Instagram / robin_riebling Robin Riebling, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

RTL / Seapoint Lena Schiwiora und Robin Riebling bei "Prominent getrennt"

