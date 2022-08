Neu in DSDS-Jury: Sängerin Leony ist total aus dem Häuschen

Na, da ist aber jemand aufgeregt! Endlich ist es offiziell: Sängerin Leony wird das dritte Jurymitglied bei DSDS. Die Castingshow geht nächstes Jahr in die letzte Runde und holte dafür nicht nur Jury-Urgestein Dieter Bohlen (68), sondern auch dessen ehemaligen Lieblingskandidaten Pietro Lombardi (30) ins Boot. Auch Pietro ist bereits ein zweites Mal dabei. Aber für Leony ist die Premiere bei DSDS – und sie kann die Dreharbeiten schon jetzt kaum noch erwarten!

"Endlich darf ich es bekannt geben, endlich darf ich es sagen", verkündete Leony die frohe Botschaft stolz auf Instagram. "Ich bin so aufgeregt und freu mich so sehr in der nächsten und letzten DSDS-Staffel neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in der Jury zu sitzen". Die Aufregung ist der "Remedy"-Interpretin anzumerken und sie erzählte begeistert, dass sie besonders gespannt auf die gemeinsamen Erfahrungen mit den Kandidaten sei: "Das wird so eine spannende Reise".

Unter dem Post bekam Leony jede Menge Glückwünsche und viel Zuspruch von ihren Fans. Jurykollege Pietro meldete sich ebenfalls und hieß die Musikerin quasi willkommen: "Wird super", schrieb er knapp. Und auch Influencer Twenty4tim (21) freute sich mit ihr: "Bin stolz auf dich".

Thomas Burg / ActionPress Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS 2019

Instagram / leony.music Leony, Künstlerin

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019

