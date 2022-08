Neues Haus: Darauf müssen die Wendlers jetzt verzichten!

Michael Wendler (50) hat offenbar eine neue Bleibe gefunden! Nachdem der ehemalige Schlagersänger im vergangenen Jahr sein Traumhaus in Florida aufgeben musste, zog er mit seiner Frau Laura Müller (22) zunächst in ein Mietshaus. Doch auch dort blieb das Paar nicht lange. Gerüchten zufolge sollen die Turteltauben daraufhin erst einmal in einem Wohnmobil gewohnt haben. Doch nun sind Michael und seine Laura offenbar erneut umgezogen: Kann ihr neues Haus mit ihrer damaligen Traumvilla mithalten?

Wie Bild berichtet, sollen der "Egal"-Interpret und seine Frau nun in einem 160 Quadratmeter großem Haus im Norden von Cape Coral hausen. Insgesamt 2.664 Euro pro Monat sollen sie dafür bezahlen. "Ja, sie wohnen hier, ich sehe sie oft mit ihrem Hund spazieren", bestätigte ein Anwohner gegenüber dem Magazin. Doch im Vergleich zu ihrer damaligen luxuriösen Villa mussten Michael und Laura offenbar einige Abstriche machen. Die neue Bleibe soll weder über einen Pool noch einen schönen Ausblick verfügen.

Tatsächlich soll der 50-Jährige nach seinem Umzug nun auch wieder in der Nähe seiner Ex-Frau Claudia Norberg (51) leben. Das Paar hatte sich nach 29 gemeinsamen Jahren im Oktober 2018 voneinander getrennt. Nach dem Ehe-Aus soll die Reality-TV-Bekanntheit mit einem Schrotthändler liiert gewesen sein – doch das ist mittlerweile offenbar längst Geschichte! Seit Mitte August soll zwischen den beiden wieder alles vorbei sein.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Ex-Schlagerstar Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura Müller im August 2022

Anzeige

Getty Images Unternehmerin Claudia Norberg mit ihrem Ex-Mann Michael Wendler

Anzeige

Glaubt ihr, dass Laura bald ein paar Einblicke in ihre neue Bleibe gewährt? Ja, das wäre echt toll! Hm, ich denke eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de