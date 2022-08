Traum in strahlendem Pink: Kris Jenner rockt ihren Neon-Look

Die Kardashians haben sich mal wieder ordentlich herausgeputzt! Im Jahr 2015 startete Kylie Jenner (25) ihre Kosmetikmarke Kylie Cosmetics, die vor allem zunächst mit Lippenstiften oder Lidschatten erfolgreich war. Inzwischen bringt die junge Unternehmerin auch Pflegeartikel und Produkte für Kinder auf den Markt. Grund zum Feiern – dachte sich die Beauty deshalb und veranstaltete eine Party, um ihre Firma zu feiern! Für diesen Anlass hatte sich Kylies Familie ziemlich in Schale geworfen!

Am Mittwochabend feierte Kylie eine starbesetzte Party, um Kylie Cosmetics zu zelebrieren. So waren nicht nur ihre Eltern Kris Jenner (66) und Caitlyn Jenner (72) samt neuer Partner anwesend, sondern auch ihre Schwestern Kim (41), Khloé (38), Kendall (26) und Kourtney (43) – mit ihren Outfits ließen sie selbstverständlich keine Wünsche offen! Denn während sich die Gastgeberin für einen weißen Look mit kurzem Kleid und Jeansjacke entschied, begeisterten Kris und Khloé mit einem knallpinken Partnerlook – dabei strahlte das Kardashian-Oberhaupt förmlich in ihrem neonfarbenen Hosenanzug.

Kendall hatte sich für ein eher ausgefalleneres Outfit entschieden – denn das Model wählte ein hautenges buntes Kleid, auf dem eine abstrakte Figur abgebildet war. Dazu ließ sie ihren BH in Leo-Print durchblitzen, den die 26-Jährige unter ihrem Look trug. Kim hingegen kombinierte ihren hautengen schwarzen Bodysuit mit großen Overknees.

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und Khloé Kardashian im August 2022

Backgrid Kendall Jenner im August 2022

