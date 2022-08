Elton John: Britney Spears war vor neuem Song "gebrochen"

Die Zusammenarbeit zwischen Britney Spears (40) und Elton John (75) war wohl sehr emotional. Lange blieb es musikalisch ruhig um die Sängerin – der letzte Song der "Toxic"-Interpretin erschien vor sechs Jahren, während sie unter der Vormundschaft ihres Vaters stand. Jetzt, nach dem Vormundschaftsende, wagt sich die Blondine wieder an neue Projekte: Im August erschien ihr und Elton Johns neuer Sohn "Hold Me Closer". Nun spricht ihr Duettpartner über die Zusammenarbeit: Elton hat Britney während des Prozesses unterstützt.

Im Interview mit The Guardian erinnert er sich, dass Britney "gebrochen" war. "Sie war so lange weg – sie hatte eine Menge Angst, weil sie so oft betrogen worden ist und so lange nicht mehr offiziell in der Öffentlichkeit stand. Wir waren während des ganzen Prozesses für sie da und haben ihr versichert, dass alles gut wird", erzählt er.

Elton könnte sich vorstellen, dass der Song, sollte er ein Hit werden, Britney viel Kraft und Selbstvertrauen geben könne: "Sie wird realisieren, dass die Leute sie wirklich lieben, sich für sie interessieren und wollen, dass sie glücklich ist."

Elton John im Januar 2020 in Beverly Hills

Britney Spears bei einem Auftritt

Elton John im Februar 2020 in Napier

