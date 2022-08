Ex scherzt: Sind Nick Cannons Kids die neuen Kardashians?

Ob das nur ein lieb gemeinter Witz war? Abby De La Rosa ist Musikerin und werdende Mama, denn die DJane erwartet derzeit ihr drittes Kind. Vermutet wird, dass ihr Ex Nick Cannon (41) der Vater sein könnte. Der Komiker ist auch der Papa der gemeinsamen Zwillinge. Das Baby wäre dann sein neuntes Kind. Und seine Ex-Freundin Brittany Bell erwartet Kind Nummer zehn. Das Babychaos ihres Ex scheint für Abby aber durchaus ein Grund zur Belustigung zu sein: Sie postete jetzt einen Witz auf Nicks Kosten.

In ihrer Instagram-Story teilte Abby ein Video des Komikers Brian Moller. Darin machte sich dieser über Nicks Babyboom lustig: "Und man sagt, Millennials haben keine Kinder. Das ist nicht wahr, Nick hat sie alle", scherzte er. "Geht zur Seite, Kardashians, Generation C übernimmt", kommentierte die Zwillingsmama den Clip und setzte jede Menge Lachsmileys darunter. Damit spielte sie auf die Show Keeping up with the Kardashians an, die das Leben des Kardashian-Jenner-Clans zeigt. Demnach könne der Schauspieler der berühmten Großfamilie mittlerweile durchaus Konkurrenz machen.

Dass Nick mit seiner Familie bald eine eigene Realityshow hat, ist wohl eher unwahrscheinlich. Aber Abby betonte zuvor schon, dass sie kein Problem mit den vielen Kids ihres Ex-Partners hätte. Im Gegenteil, sie sei froh, dass ihre Twins so viele Geschwister hätten.

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa im Juli 2022

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Instagram / missbbell Nick Cannon und Brittany Bell mit ihrem Sohn

