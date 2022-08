"Kriege nie genug": J.Lo sang auf Hochzeit Song für Ben!

Jennifer Lopez (53) lässt sich etwas einfallen für ihren Ben Affleck (50)! Am vergangenen Wochenende gab das Paar sich nach ihrer intimen Hochzeitszeremonie in Las Vegas noch mal das Jawort: Sie feierten drei Tage lang eine Mega-Party in Georgia. Geplant hat das Ganze der Weddingplaner, den auch schon Kim Kardashian (41) engagierte – doch auch die Sängerin selbst trug ihren Teil bei: Jennifer sang einen eigens für den großen Tag geschriebenen Song für ihren Liebsten!

Auf einem Video, das TMZ vorliegt, sieht man Jennifer dem Schauspieler ein Ständchen singen: Während er alleine auf einem Stuhl sitzt, performt sie begleitet von Backgroundsängern und -tänzerinnen ein Lied nur für Ben. "Die ganze Nacht. Ich kann die Leidenschaft in deinen Augen spüren. Ich bin immer noch in dich verliebt", trällert sie in dem neuen Song. Dann wendet sie das Mikrofon zum Publikum, das den Refrain des Liedes lauthals mitsingt: "Ich kriege nie genug!"

Ben scheint die Performance sichtlich zu genießen, denn er lächelt seine Ehefrau glücklich an und hat nur Augen für sie. Aber auch der Schauspieler gab sich auf der Hochzeit viel Mühe für Jennifer: Er hielt eine flammende Rede und beteuerte seine tiefe Liebe für sie und ihre Kinder.

On the JLo Jennifer Lopez, August 2022

Ben Affleck und Jennifer Lopez

Ben Affleck und Jennifer Lopez' Hochzeit, 2022

