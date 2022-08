So romantisch war Ben Afflecks Hochzeitsrede für seine J.Lo

Ben Affleck (50) richtete während der Hochzeitsfeier einige emotionale Worte an Jennifer Lopez (53). Am vergangenen Samstag war es endlich so weit: Die beiden Hollywood-Größen haben sich in Georgia vor rund 135 Menschen endlich das Jawort gegeben. Mittlerweile dringen auch immer mehr Details über das Fest der Liebe an die Öffentlichkeit. So soll Ben in seiner Hochzeitsrede einige sehr romantische Dinge zu Jennifer gesagt haben.

Wie DailyMail nun berichtete, soll der "Argo"-Darsteller angesichts der Hochzeit mit seiner Liebsten zwischenzeitlich ganz schön emotional geworden sein. Denn bereits Anfang der 2000er-Jahre hatte sich das Paar das Jawort geben wollen. Wegen des medialen Interesses hatten sie die Zeremonie jedoch kurzfristig abgesagt. In seiner Hochzeitsrede soll sich Ben eben genau hierauf bezogen und erzählt haben, dass sie vor 20 Jahren aus einem bestimmten Grund nicht vor den Traualtar getreten seien: Der 50-Jährige versicherte, dass die Hochzeit seinerzeit nicht habe funktionieren können, weil jeder von ihnen zuerst seine Kinder habe bekommen sollen.

Ein Bekannter der beiden Turteltauben erzählte gegenüber dem britischen Magazin: "Ben hielt eine leidenschaftliche Rede, in der er seine Liebe zu Jennifer und ihren Kindern beteuerte und sagte, die Kinder seien ein Segen und ein Geschenk, das ihnen widerfahren sei, weil sie vorher nicht geheiratet hätten." Laut Ben seien seine Kinder Violet (16), Seraphina (13) und Samuel (10) der Beweis dafür, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert sei.

On the JLo Jennifer Lopez, August 2022

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022 vor dem Louvre

ActionPress Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck

